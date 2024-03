O ministério informou, ainda, que vai garantir a segunda dose para quem receber a primeira dose desse remanejamento.

Mais dez municípios do Amazonas receberão doses de vacina contra dengue. A informação é do Ministério da Saúde. Cerca de 1,2 milhão de doses que estão próximas do vencimento serão enviadas para aplicação nesses municípios.

Os municípios do Amazonas contemplados são: Coari, Lábrea, Tonantins, Codajás, Tefé, Carauari, Envira, Jutaí, Benjamin Constant e Manacapuru.

Estes municípios se enquadram nos critérios estabelecidos quando foram distribuídos os primeiros lotes: Regiões de Saúde com municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas de transmissão nos últimos meses.

O ministério informou, ainda, que vai garantir a segunda dose para quem receber a primeira dose desse remanejamento e que haverá reposição das doses remanejadas, para recomposição dos estoques que vão ceder essas vacinas diante da baixa procura.

O post Dez municípios do Amazonas receberão imunizantes contra dengue; veja quais apareceu primeiro em Portal Você Online.