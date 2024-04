Neste sábado (13/4), os clientes da Amazon Best se reúnem no Diamond Convention Center para um dos eventos mais tradicional e aguardado de Manaus: a Feijoada Planeta Boi. Promovida pela Amazon Best, a festa já faz parte do calendário dos torcedores de Caprichoso e Garantido que esperam pelo Festival de Parintins.

Além de reunir itens oficiais dos bumbás, a Feijoada Planeta Boi contará com o show do cantor Uendel Pinheiro, um dos grandes propagadores da toada para o cenário brasileiro. O artista, contabiliza mais de meio milhão de acessos somente na playlist do seu projeto ‘Deu samba na toada’, de 2019, publicado no YouTube.

Como o nome diz, o Deu Samba na Toada coloca no gênero mais popular brasileiro o ritmo amazonense, fazendo toadeiros caírem no samba.

‘Feijoada tem que ter pagode, um sambinha. Mas, claro, sem esquecer nossas raízes e identidade. Fico muito feliz em sempre ser lembrado por um projeto meu que deu tão certo”, disse Uendel. “E eu vou esperar todo mundo na feijoada da Amazon Best, com um repertório incrível, cheio de toadas que marcaram o Festival de Parintins”, revela o cantor.

Em 2021, Uendel assinou a toada ‘Quem vai mandar é a multidão’ no CD oficial do Caprichoso. A toada é hit desde então. Este ano, a aposta do cantor é ‘Triunfo Popular’, selecionada também para o álbum oficial do bumbá.

Feijoada, itens oficiais, ambiente seguro e climatizado

A Feijoada Planeta Boi vai levar parte do time oficial dos bois. Pelo Caprichoso, Edmundo Oran e Patrick Araújo. Pelo Garantido, Israel Paulain e Sebastião Junior. A eles se juntam ainda os DJs Ítalo e Carol Pedroso.

Para o evento, serão disponibilizadas para venda 100 mesas fechadas com 10 lugares. A Amazon Best vai ‘liberar’ uma quantidade limitada para a venda do lugar à mesa na forma avulsa ao valor de R$ 405.

Os cliente da Feijoada Amazon Best irão ganhar uma camisa exclusiva do evento além, é claro, de terem direito à feijoada e ao serviço de Open Bar (água, cerveja e refrigerante). O Open Bar será oferecido das 12h às 17h.

Os ingressos podem ser adquiridos em pontos físicos e, ainda, pela internet. As vendas serão feitas na sede da Amazon Best, em Manaus, localizada a rua Nova Prata, n⁰ 225, Vieiralves, e também nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium.

Pela internet, a compra pode ser feita por meio do site BaladApp (https://baladapp.com.br/).

Customização gratuita

Nesta sexta-feira (12/4), é a última oportunidade que os clientes da Amazon best vão ter para customizarem a blusa da Feijoada Planeta Boi de forma gratuita, pelas mãos do estilista Rodrigo Paiva.

Os clientes podem solicitar o serviço entre 11h e 17h, na loja Sapatinho de Luxo, localizada na rua João Valério, 128, bairro Nossa Senhora das Graças.

A customização inclui modelos básicos, com recortes e aplicação de penas e pedrarias.