Site da Nasa reúne imagens do espaço registradas a partir de 16 de junho de 1995

São Paulo – O site da Nasa Astronomy Picture of the Day (APOD) pode revelar a foto clicada pela agência no dia, mês e ano em que você nasceu, caso tenha ocorrido a partir de 16 de junho de 1995. A imagem acima, intitulada To Fly Free in Space (Voar Livre no Espaço, em tradução literal) foi registrada em 27 de setembro de 2009.

Apesar do layout “página da web dos anos 1990”, o arquivo online viralizou recentemente, a partir de postagens no TikTok. Ficou curioso? Acesse aqui o APOD e confira a seguir os próximos passos para chegar até a foto desejada.

A página mostrará uma lista de datas, da mais recente a mais antiga. Você pode rolar até o item desejado, ou dar aquele famoso “Ctrl F”, para localizar rapidamente o termo desejado — ano, mês em inglês e o dia. Em seguida, basta clicar no título da imagem.

Como exemplo, clicamos no link referente a 27 de setembro de 2009, quando o R7 completou 10 anos de existência. Intitulada The Annotated Galactic Center (O Centro Galáctico Anotado, em tradução livre), a foto é composta por um mosaico de galáxias observáveis pelos telescópios terrestres.

No entanto, também vale a pena dar aquela conferida em qualquer outra imagem do site, independentemente de alguma data afetiva. Acima, por exemplo, uma aurora sobre a região do Alasca (EUA), fotografada no dia 6 de outubro de 2010.



