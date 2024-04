Promovido pela Braga Motos Yamaha, o Desafio Amazônico, realizado no mês de março, levou participantes para a BR-319, em circuito explorador e ambicioso que testou não apenas a resistência das motocicletas, mas também a força daqueles que o aceitaram.

Com 11 participantes no total, incluindo 7 pilotos, o desafio estendeu-se por 1800 km, indo e voltando entre Manaus (AM) e Porto Velho (RO), ao longo de quatro dias intensos. Durante esse período, os participantes enfrentaram uma série de desafios, desde estradas de terra até pontes improvisadas, trechos alagados, variações climáticas e terrenos instáveis.

Também conhecida como Rodovia Manaus-Porto Velho, a BR-319 é uma estrada federal que desempenha um papel crucial ao conectar os estados do Amazonas e Roraima a Rondônia e, por extensão, ao restante do Brasil. Com seus imponentes 885 quilômetros de extensão, essa rodovia diagonal é a única ligação terrestre do Amazonas com as demais regiões do país.

Para os participantes, o desafio acontecer nessa BR teve um peso importante não apenas pela ligação com a floresta e as comunidades locais, mas também por proporcionar uma experiência significativa de vivenciar os desafios diários de muitas pessoas. “Este desafio foi surpreendente em muitos aspectos. Além de testar nossas habilidades como pilotos, testar a moto, também nos mostrou a importância de preservar a Amazônia e apoiar as comunidades locais”, expressa Eduardo Guedes, Gerente Geral da Braga Motos Yamaha.

A interação com as comunidades ao longo da BR-319 e a colaboração com iniciativas locais de desenvolvimento sustentável destacaram o impacto social e ambiental positivo dessa expedição. Mais do que uma simples jornada, o Desafio Amazônico tornou-se parte da história da Yamaha e é apenas uma preparação para o que a empresa vem planejando.

Para os gestores envolvidos, este desafio representa não apenas uma expedição. É uma preparação para o que está por vir. Em suas palavras: “Esse desafio também faz um apelo na soma de esforços para reconstruir a rodovia em respeito às comunidades que enfrentam os impactos e dificuldades causadas pela infraestrutura precária no que poderia ser nossa principal linha de escoamento de produção e conexão com o resto do Brasil. Assim, o Desafio Amazônico não foi apenas uma viagem de Yamaha Crosser 150. Foi, acima de tudo uma celebração da coragem, do compromisso ambiental e do espírito indomável que define a essência do motociclismo na Amazônia”, disse Hector Duran, Diretor Executivo Braga Motos Yamaha.

*Participaram do desafio:*

Hector Duran; Eduardo Guedes; Cássio Stremel; Clovis Narciso; Samuel Antunes; Leociana Lucarini; Rafael Legnaghi; Francisco Pereira; Suammy Saiury; Fernanda Ribeiro; Bruna Rosa.

Acompanhe no youtube:

