Avalie o post

Os deputados estaduais aprovaram, nessa quinta-feira (16), o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 (PLOA), que prevê receita líquida de R$ 24 bilhões para o ano que vem.



Foram apresentadas, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), 838 emendas parlamentares impositivas individuais. O valor total para o orçamento impositivo é de R$ 341. 594.000,00, e cada parlamentar pôde dispor de R$ 8.539.850,00 para emendas individuais e R$ 5.693.233,33 por meio das emendas coletivas.

Para a área da saúde, é obrigatório recurso de 50% do valor disponível para as emendas parlamentares, ou seja, R$ 102.478.200,00. Mas, a saúde vai receber R$ 110.785.121,50 para atender as demandas do setor.

De acordo com o presidente da Casa, Roberto Cidade (PV), a atenção especial para a área da saúde é fundamental porque o mundo vive com a incerteza de uma nova onda de infecções por conta da nova variante do coronavírus.

Os deputados também deram atenção ao Poder Judiciário destinando recurso para o Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual.

A verba vai permitir a construção de quatro fóruns, distribuídos nos municípios de Manicoré, Iranduba e Carauari, e na zona Oeste da capital Manaus.

Fonte: Aleam

Fotos: Divulgação





Fonte