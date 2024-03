O aumento do número de profissionais lotados no Departamento de Patologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecon), está sendo solicitado pelo deputado estadual Delegado Péricles (PL), ao secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

De acordo com o requerimento n° 62/2024, Delegado Péricles defende que é necessário aumentar a capacidade de análise das amostras coletadas na unidade, para reduzir o tempo de espera dos resultados patológicos de pacientes que já tratam ou investigam a existência de algum tipo de câncer.

“Em minha última visita à Fcecon, constatei a necessidade dessa ampliação de pessoas especializadas nesse setor. O câncer é uma doença emergencial e o paciente precisa de resultados com um prazo mínimo de entrega”, disse Péricles, destacando que um resultado rápido aumenta as chances de cura.

Autor de emendas que somam mais de R$ 2,4 milhões à Fcecon, Delegado Péricles também destaca a medida como essencial para a redução da proporção e intensidade de tratamentos.

“A ampliação de profissionais trabalhando no Departamento de Patologia, representa de maneira mais ampla e administrativa, a possibilidade de atendimento de mais paciente e ainda, economia em possíveis tratamentos, que podem ser encurtados, com a descoberta precoce ou em estágios iniciais da doença em suas diversas formas”, analisou Delegado Péricles.

Cepcolu

As emendas destinadas por Delegado Péricles a Fcecon, resultaram na construção do Centro Avançado de Prevenção ao Colo de Útero do Amazonas (Cepcolu), que atenderá mulheres com lesões pré-cancerosas no órgão.

O local será administrado pela Fundação, e ofertará entre outros serviços a cirurgia de conização – procedimento que retira a parte acometida por lesão pré-cancerosa, com previsão de entrega no segundo semestre de 2024.

Vacina nas escolas

Para prevenir a infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) de maneira precoce, em meninos e meninas. Péricles tem defendido o retorno das campanhas de vacinação nas escolas da rede pública do Estado.

O HPV é um dos causadores de câncer de colo de útero em mulheres, com vida sexual ativa.

