Avalie o post

Durante tribuna da Câmara Federal, em Brasília, o deputado José Ricardo (PT), informou que as comunidades de Paricatuba, Bom Jesus, Nova Esperança, Divino Espírito Santo, São José, Lago do Limão, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Novo Catalão, São Sebastião e Cachoeira do Castanho, em Iranduba, estão preocupado com a possível instalação de um aterro sanitário, localizado no KM 19 AM-070. Segundo o deputado os impactos serão ambientais e econômicos.

O deputado informou que encaminhou uma consulta ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e à Agencia Nacional de Aviação Civil, sobre a legislação que trata do perigo aviário.

O assunto foi debatido em audiência pública recentemente, com a participação do Ministério Público e de moradores da localidade. No entanto o deputado defende a realização de outros debates.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte