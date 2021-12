Avalie o post

O deputado Dermilson Chagas (Podemos) afirmou, nessa terça-feira (7), no plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que o grupo econômico que circula o governador do Amazonas, Wilson Lima, tem a intenção de formar uma rede de comunicação para si. Dermilson destacou que, em breve, a denúncia que ele faz será do conhecimento de todos porque a transação já está em pleno andamento.

O deputado também comentou que as negociações no atual governo já estão em um nível tão elevado que, mesmo os deputados de oposição denunciando as fraudes em licitações e anunciando antecipadamente os nomes das empresas que ganham concorrência para executar os serviços públicos, nada acontece porque o Governo e os órgãos de controle agem como se tudo estivesse dentro da normalidade, apesar de toda a materialidade, como documentos, vídeos, testemunhos de denunciantes.

O parlamentar afirmou que empresários ligados ao governador viajaram para Miami com o objetivo de oferecer R$ 15 milhões para a aquisição de uma emissora de TV e rádio e que não chegam a valer tudo isso. “Eles querem comprar uma TV e uma rádio para dar para o Wilson. Logo, logo, vocês verão isso. E vão comprar esses veículos com dinheiro do povo”, assegurou Dermilson Chagas.

(*) Com informações da Assessoria.