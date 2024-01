O país tem registrado uma explosão de casos de dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e a procura por vacinas contra a doença aumentou na rede particular de Manaus, que possui o imunizante desde o segundo semestre de 2023. Neste ano, até o dia 27, Manaus contabilizou 809 casos de dengue confirmados por critérios laboratoriais, clínicos e/ou clínico-epidemiológicos; e dois casos confirmados de zika.

Entre quatro clínicas da capital amazonense, o valor da dose da vacina da dengue (Qdenga) custa em torno de R$ 400, sendo o valor mais alto de R$ 460. Para completar o esquema vacinal, são necessárias duas doses em um intervalo de três meses, ou seja, o valor total da imunização pode chegar a mais de R$ 800.

A vacina Qdenga previne a doença causada pelos sorotipos DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4 e é indicado para pessoas entre 4 a 60 anos de idade, independente de já ter tido dengue ou não.

A enfermeira responsável pela clínica Vaxhal - Vacinas e Proteção, Larissa Hanemann, informou que a procura duplicou após as notícias das explosões de casos de dengue em Manaus. “Entre 14 e 30 anos foi a faixa etária que mais atendemos. Também tivemos muita procura de idosos querendo se imunizar, porém a vacina só está recomendada até os 60 anos”, afirmou.

A jornalista Gisele Pará conta que esteve procurando pela disponibilidade da vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém, se concretizou a suspeita de que não teria a quantidade suficiente para um público-alvo grande, ficando apenas na faixa etária de 10 a 14 anos. Ela relata que a família sempre atualiza a caderneta de vacinação e com a disponibilidade na rede particular optaram por tomarem a primeira dose. “Estamos na época da dengue e como vamos viajar, queríamos dar a vacina para minha enteada antes. A segunda dose dela possivelmente vai ser ofertada no SUS”, explicou.

A jornalista também destaca que tomar a vacina é um investimento para a saúde. “É uma doença que você pode evitar, é uma doença grave, então quem tem condições financeiras optar pela vacinação é muito bom. Mas como nem todos têm essa condição, que fiquem atentos em reduzir os focos de dengue em casa ou com seus vizinhos para evitar que essa doença acometa sua família”, disse a jornalista.

Rede Pública

Pelo SUS, a vacina será destinada para 12 municípios do Amazonas com previsão de aplicação a partir de fevereiro como medida para fortalecer as medidas de prevenção e controle da dengue.

Conforme o Ministério da Saúde, as cidades contempladas no estado são: Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes e Careiro da Várzea.

Cenário da Dengue

Manaus registrou 74 casos de dengue confirmados em uma semana - entre os dias 21 e 27 de janeiro deste ano. A informação consta no Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta segunda-feira (29). Segundo o documento, no período de avaliação, Manaus teve 573 casos notificados (suspeitos) e 74 confirmados de dengue, e outros 1.773 casos estão sendo investigados.

Em 2024, até o dia 27, Manaus contabilizou 809 casos de dengue confirmados por critérios laboratoriais, clínicos e/ou clínico-epidemiológicos; e dois casos confirmados de zika. Não há registro de casos confirmados de chikungunya no município até o momento.