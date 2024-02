Mais de 7 mil casos suspeitos de arboviroses foram notificados no Amazonas no período de janeiro a início de fevereiro deste ano, um aumento de quase 32% em relação aos dois primeiros meses de 2023. Em 2024, os casos de dengue e febre oropouche lideram o ranking de confirmações com 1.024 e 1.134, respectivamente, totalizando mais de 2 mil casos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (09) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

Além da dengue e da febre oropouche, o boletim epidemiológico das arboviroses, divulgado pela FVS-RCP, traz o zikavirus que teve quatro confirmações e a chikungunya, sendo esta última sem nenhuma confirmação de casos. Os principais sintomas das doenças são febre (97,5%), dor de cabeça (87,7%) e dor muscular (78,2%).

A faixa etária mais acometida pelas chamadas arboviroses é de 20 a 39 anos (40,5%), seguido de pessoas com 40 a 59 (28,2%) e 10 a 19 anos (13,4%). Manaus foi a cidade com maior número de casos notificados, contabilizando 3.876. Em segundo lugar está o município de Tefé com 417 casos. Já o terceiro é ocupado por Lábrea com 377.

Dos 7.191 casos suspeitos de arboviroses, 2.335 foram descartados para dengue e 1.024 foram confirmados. Os demais permanecem em investigação. Entre as 3.666 amostras pesquisadas para arbovírus, a positividade para dengue foi de 3,4%, já para oropouche foi de 31,9%. “Em vários casos descartados para dengue, foi encontrada alta positividade para febre oropouche”, diz o boletim epidemiológico.

Combate

De acordo com a FVS-RCP, é necessário combater focos de acúmulo de água, que são locais propícios para os mosquitos transmissores da doença, assim pode-se evitar as arboviroses.

Outra dica de prevenção, dada pela fundação, é evitar locais de mata e rios no horário entre 9 horas e 16 horas. Além disso, limpar quintais e o uso de repelentes estão na lista de cuidados.