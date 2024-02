O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandou soltar o delegado Régis Celeghini, titular da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari (a 787 quilômetros de Manaus), preso após ter denunciado o juiz Jânio Tutomo Takeda por crimes de corrupção.

O habeas corpus foi concedido nesta segunda-feira (12). A defesa do delegado alegou que a prisão foi injusta e ilegal. O delegado foi preso na última quarta-feira (7) após receber voz de prisão do magistrado durante inspeção na delegacia do município. Na quinta-feira (8), Régis foi transferido para Manaus.

O delegado foi preso pelos crimes de desacato, injúria, denunciação caluniosa, desobediência a ordem judicial, abolição violenta do estado democrático de direito e obstrução ao livre exercício da atividade judiciaria.

O desembargador plantonista José Hamilton Saraiva dos Santos já havia indeferiu o pedido de Habeas Corpus em favor do delegado com argumento de que fraca justificativa apresentada no documento impetrado pela defesa de Régis.

Leia Mais:

++ Juiz dá voz de prisão a delegado de Carauari durante inspeção ++

++ Delegado que denunciou juiz por corrupção é transferido para Manaus ++