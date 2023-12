Chuvas intensas estão previstas para abranger o Amazonas nas próximas 24 horas, conforme alerta emitido pela Defesa Civil do Estado. O aviso, com grau de perigo potencial, abrange todas as calhas do estado e finaliza às 9h desta quarta-feira (6).

Segundo o órgão, precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros (mm) de chuva por hora, podendo atingir até 50 mm por dia, acompanhadas por ventos robustos de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h).

Apesar do baixo risco associado, que inclui corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, a Defesa Civil aconselha cautela à população e recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período.