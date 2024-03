A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realiza, neste sábado (30), mutirão de atendimento no Distrito Cacau Pirera (localizado no município de Iranduba) por meio da unidade móvel “Carreta da Defensoria”. A ação ocorrerá das 8h às 17h, na Escola Estadual Elias Novo Alvares, localizada na Rodovia Manoel Urbano km 1, s/nº, zona rural.

Durante a ação, a população poderá buscar auxílio jurídico gratuito da DPE-AM para casos de família, como divórcio, guarda, união estável e pensão alimentícia, entre outros.

De acordo com o coordenador do programa Defensoria Itinerante, defensor púbico Danilo Germano, o mutirão integra programação do aniversário de 34 anos da Defensoria e tem como foco se aproximar da população.

“Além de comemorar o aniversário da DPE-AM, a ação itinerante permite que os serviços da Defensoria Pública fiquem disponíveis em uma localidade mais próxima ao cidadão. A carreta da Defensoria realizará outros mutirões em 2024, sempre priorizando as localidades que mais necessitam de assistência jurídica gratuita”.

A Carreta da Defensoria conta com 10 guichês de atendimentos simultâneos. A unidade móvel é climatizada e possui acessibilidade, com elevador para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, banheiro com barras de apoio para cadeirantes e alarme de emergência audiovisual. Internamente, o veículo conta com ampla estrutura, podendo ser utilizado ainda com sala de espera para 12 pessoas, possui também sala de audiência/conciliação.