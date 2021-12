Avalie o post

O atleta é a sexta contratação do Gavião Real para a temporada de 2022

Manaus – Após confirmar a renovação de contrato do técnico Evaristo Piza no fim de semana, a diretoria do Manaus FC anunciou nesta segunda-feira (6) a contratação do experiente volante Rogério, ex-Botafogo-PB. O atleta é a sexta contratação do Gavião Real para a temporada de 2022.

Natural de Fortaleza-CE, Rogério iniciou sua carreira profissional no Leão do Pici. Pelo tricolor cearense, Rogério atuou por seis anos, disputando 84 jogos. O atleta também soma passagens por clubes como o ABC-RN, Santo André-SP, e nos últimos quatro anos, vestiu a camisa do Botafogo da Paraíba, onde atuou por 92 jogos.

Aos 35 anos, Rogério é um atleta multicampeão. Ao longo de sua carreira, o volante conquistou duas vezes o Campeonato Cearense, entre 2008 e 2010. Também em 2010, pelo Guarany de Sobral-CE, conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2011, pelo Bahia de Feira-BA, conquistou o Campeonato Baiano. Já em 2015 e 2016, conquistou o Campeonato Piauiense, pelo River do Piauí. Em 2018 e 2019, pelo Botafogo, Rogério foi campeão paraibano. Seu título mais recente foi nesta temporada de 2021, onde foi campeão da Fares Lopes, pelo Icasa-CE.

O presidente Giovanni Silva enfatizou que a contratação foi feita em parceria com o treinador Evaristo Piza, que indicou o atleta ao Manaus. “O Rogério foi uma indicação do professor Piza, que já trabalhou com o atleta e possui sua confiança. O nome foi passado para a diretoria, que o avaliou de forma positiva. Desejamos toda sorte para ele neste novo ciclo conosco e possa alçar grandes voos com o Gavião do Norte em 2022”, declarou Giovanni.

Como destacou o presidente, Piza conhece bastante o atleta e comentou sobre a chegada deste novo reforço no elenco Esmeraldino. “É um jogador de bastante experiência e saúde física. Esteve comigo no Botafogo, é um atleta de características boas no setor que ocupa. Espero que ele possa fazer um grande ano conosco”, destacou Evaristo Piza.

Feliz pela nova oportunidade, Rogério mandou um recado a toda torcida do Gavião Real. “Eu agradeço ao Manaus pela confiança e pela oportunidade. Gostaria de mandar um recado a torcida. Podem esperar um jogador aguerrido e de muita raça, que fará tudo para ajudar o clube a conquistar seus objetivos em 2022”, afirmou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

