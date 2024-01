O Flamengo recebeu seu único reforço para a nova temporada, Nicolás De La Cruz, que chegou ao Brasil acompanhado de sua família e equipe. No Aeroporto do Galeão, o jogador comentou sobre sua preferência pelo rubro-negro, que o levou a rejeitar outras propostas para deixar o River Plate e vir para o futebol brasileiro. De La Cruz, de 26 anos, revelou que a mudança representa um “novo projeto” de vida para eles e que seus compatriotas uruguaios tiveram um papel importante em sua decisão. A chegada do atleta ao Brasil foi marcada pela presença de sua esposa, suas duas filhas, seu advogado e seu empresário. O avião fretado pelo clube teve um pequeno atraso, mas ele foi recebido por alguns torcedores rubro-negros no Salão Nobre, ganhou uma camisa com o número 12, em referência à torcida, mas ainda não definiu sua numeração.

Em seguida, De La Cruz seguirá para o Ninho do Urubu, onde encontrará o técnico Tite e o elenco do Flamengo, que se reapresentou ontem. O jogador expressou muitas expectativas e felicidade por chegar ao Brasil e encontrar as pessoas, a comissão técnica e seus companheiros de equipe. A apresentação oficial de De La Cruz está marcada para sexta-feira, no próprio Ninho do Urubu. Antes disso, Bruno Henrique, que renovou seu contrato por três anos com o clube, concederá uma entrevista coletiva. O Flamengo está trabalhando para acelerar os trâmites burocráticos e liberar o reforço o mais rápido possível. De La Cruz precisará passar por uma avaliação para determinar se poderá jogar no Campeonato Carioca ou nos amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, uma vez que sua temporada de 2023 no River Plate terminou no final de dezembro.