Avanços históricos de Manaus nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura e Transporte Coletivo. Este foram alguns dos temas abordados pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na gravação, nesta segunda-feira (4/3), do primeiro programa do Avante em 2024.

O programa partidário vai ao ar, no rádio e televisão, nos dias 8 de março e 3 de abril.

Nele, o prefeito fala dos investimentos que realizou nessas áreas, com resultados impactantes na cidade: reforma de mais de 60 UBSs e mais de 300 escolas; recapeamento de mais de 2,7 mil ruas pelo Programa Asfalta Manaus; além de mais de 300 ônibus novos no transporte coletivo, com ar condicionado e câmeras de segurança.