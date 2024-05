O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), desafiou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE), Roberto Cidade (UB) a liberar mais de 200 Policiais Militares que trabalham lotados na prórpia ALE. Isso porque foi aprovado pela ALE, o Projeto de Lei nº 1.237/2023, que exclui ex-governadores interinos, como é o caso de David Almeida, de ter direito à equipe de seguranças e apoio pessoal concedidos pelo Estado.

Na última quarta-feira (15), os parlamentares aprovaram o PL, do deputado Felipe Souza (PRD), que estabelece o apoio de medidas de segurança para aqueles que ocuparam o cargo de governador interino do Estado do Amazonas por vacância.

Essa lei garantia o direito de utilizar os serviços de até dez servidores, sendo sete militares e três civis, para segurança e apoio pessoal após o término do mandato interino, o que era o caso de David Almeida. Magoado, o prefeito fez o desafio à Casa Legislativa, que é presidida pelo deputado estadual e pré-candidato a prefeito Roberto Cidade a ‘devolver’ os policiais militares que trabalham na ALE para servirem a população nas ruas de Manaus.

“Eu desafio a Assembleia a devolver os mais de 200 policiais que tem a disposição desse poder legislativo, para que eles possam resguardar a vida da população da cidade de Manaus”, afirmou o prefeito de Manaus.

O projeto apresentado por Felipe Souza busca evitar que governadores interinos tenham acesso a benefícios excessivos, que poderiam acarretar custos adicionais para o Estado.

Reprodução @fatosmarcantes

