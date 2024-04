Davi foi o último participante a deixar a Prova do Finalista de Resistência do Big Brother Brasil (BBB 24), com um pouco mais de 10 horas de disputa. Com isso, ele está na final do reality, que vai acontecer na próxima terça-feira (16).

Agora, Alane, Isabelle e Matteus se enfrentam no último paredão do programa e disputam duas vagas na final. Um deles será eliminado no domingo (14).

O brother foi o último a sair da disputa após Alane soltar a chave e desistir da disputa na manhã desta sexta-feira (12).

Pouco antes de completar sete horas de prova, Isabelle foi a segunda participante a deixar a disputa. Com um pouco mais de 2 horas de disputa, Matteus foi o primeiro a deixar a Prova do Finalista de Resistência do BBB 24. O brother se sentiu mal enquanto girava na plataforma que levava chuva e vento.