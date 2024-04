Daniel Alves se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após deixar a prisão em liberdade provisória. Em sua conta oficial no Instagram, o ex-jogador condenado por agressão sexual negou que tenha dado qualquer entrevista.

– Não é verdade que concedi qualquer entrevista a qualquer meio de comunicação, nem vou conceder enquanto o processo judicial não estiver resolvido – disse o brasileiro em uma publicação com fundo desfocado.

O posicionamento de Daniel Alves acontece no dia seguinte que o jornal El Periodico divulgou uma reportagem com declarações do brasileiro.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, em Barcelona. Ele deixou o Centro Penitenciário Brians 2 no dia 25 de março, com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

