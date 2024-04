Daniel Alves falou pela primeira vez desde que deixou a penitenciária Brians 2, em Barcelona (Espanha). Em entrevista publicada na sexta-feira (5) no jornal local El Periódico, o ex-jogador afirmou que está “bem” e não quis comentar a condenação por estupro -a decisão cabe recurso.

“A partida que tenho que jogar está nos tribunais”, disse.

O ex-jogador também comentou a rotina após saída da prisão: “É o que me resta. Ir ao Tribunal toda sexta-feira e pronto. Também não tenho muito mais a fazer”.

O período do ex-jogador no presídio também recebeu destaque na matéria publicada pelo jornal espanhol. Segundo o ‘El Periódico’, Daniel está mais abatido e magro do que antes da prisão, porém o ex-jogador afirma que se adapta a qualquer lugar.

“Onde quer que eu vá, sobrevivo. Eu me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o lugar”, destacou.

Dani Alves ainda afirmou que “não tem ideia” de quanto tempo pode durar a questão na Justiça espanhola. Ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso.

O ex-jogador também preferiu não falar sobre o andamento do caso, “porque ainda está sob julgamento”. Ele está em liberdade provisória desde o dia 25 de março.

Daniel Alves precisa de apresentar à Justiça espanhola semanalmente. Ele também teve que entregar seus passaportes e não pode se aproximar da vítima.