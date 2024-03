Após deixar a prisão em Barcelona, onde estava desde janeiro de 2023, Daniel Alves seguiu para casa, no bairro Esplugues de Llobregat, na última segunda-feira (25). No dia seguinte, ele deu uma festa na residência para celebrar o aniversário de seu pai, Domingos Alves da Silva, de acordo com jornalistas do programa “Así es la vida”, do canal Telecinco. Depois, o atleta ainda recebeu os parentes em casa, e o grupo estendeu a comemoração até a madrugada de quarta. O festejo durou até as 5h, detalharam os jornalistas da TV. A atração afirma que a mulher do jogador, Joana Sanz, não compareceu à festa.

Profissionais do programa alocados no portão da casa para acompanhar o dia a dia do ex-lateral da seleção brasileira também registraram o momento em que ele recebeu a visita de dois amigos. Os homens saíram de um táxi perto da entrada da propriedade e cobriram os rostos ao perceberem a aproximação dos jornalistas. A dupla entrou na casa sem responder quaisquer perguntas. A Justiça da Espanha permitiu que o Daniel Alves aguarde em liberdade a análise dos recursos de sua condenação por estupro, mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e a entrega dos passaportes brasileiro e espanhol, entre outras medidas restritivas. Visitas de amigos e parentes não estão proibidas.