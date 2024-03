O artista parintinense e professor do Liceu de Artes, Élio Siqueira, foi o responsável por ensinar o ritmo de Boi Bumbá aos artistas do “Dança dos Famosos”, quadro do programa Domingão do Huck. A coreografia foi exibida no programa deste domingo (24).

Toadas como Vermelho, de Chico da Silva, e Ritmo Quente, do Grupo Canta da Mata, foram escolhidas pelo artista para a apresentação da fase de grupos do quadro.

Élio, que é coordenador de coreografia do Garantido, ensinou a performance aos famosos Klara Castanho, Henrique Diaz, Amaury Lorenzo e Talitha Morete.

Élio Siqueira, professor do Liceu de Artes de Parintins – Foto: Divulgação

“Efeito Isabelle”

Internautas lembraram de Isabelle Nogueira, participante do Big Brother Brother (BBB 24) e cunhã-poranga do Garantido.

“Efeito Isabelle Nogueira”, disse uma pessoa no X, antigo Twitter. “Isabelle não tem noção do quanto ela deu visibilidade pra Parintins com ela no BBB 24, é lindo de ver”, afirmou outra. “Isabelle realmente causou impacto né?”, pontuou uma tuiteira.

O governador Wilson Lima (União Brasil) também falou sobre a apresentação na rede social. “De Parintins para o mundo ver! Foi emocionante ver nossa cultura sendo apresentada para todo Brasil na Dança dos Famosos. A apresentação do grupo que dançou Boi Bumbá foi coreografada pelo artista parintinense e professor do Liceu de Artes, Élio Siqueira. Viva a cultura popular!”, escreveu.

Quadro

A “Dança dos Famosos” homenageou os ritmos regionais neste domingo (24) com performances de samba, boi-bumbá, dança gaúcha e a quadrilha junina.