Um curto-circuito pode ter causado o incêndio que atingiu um prédio em construção no Recife (PE). A informação foi divulgada pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho. O fogo começou na noite de quinta-feira (28) na construção do prédio Botanik, no bairro Torre, na Zona Oeste do Recife. Não houve vítimas até o momento.

Em entrevista ao G1, o secretário disse que o fogo começou no penúltimo andar e possivelmente a causa foi um curto-circuito. “Havia só um vigilante na obra e, quando o incêndio começou, ele saiu”, disse o secretário de Defesa Social.

Na manhã desta sexta-feira (29), ainda havia chamas no local e os moradores da região continuavam sem energia. A Neoenergia Pernambuco conseguiu transferir cargas para outros circuitos e os imóveis desligados estão ligados diretamente ao circuito que passa em frente ao prédio.

O Corpo de Bombeiros isolou cerca de 300 metros ao redor do prédio. Os moradores e lojista da região foram evacuados da região por questão de segurança.

O edifício tem, atualmente, 28 andares distribuídos em 84 metros de altura, mas, na construção, estavam previstos 33 andares. A Construtora Carrilho, responsável pela obra, disse que o empreendimento tem seguro e que nenhum cliente da empresa será prejudicado.

