Edital com 90 vagas em tempo integral foi anunciado pelo governador no lançamento das obras do Complexo Azulão 950.

Durante evento que marcou o início das obras do Complexo Azulão 950 pela Eneva, em Silves (a 203 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (25), que a nova unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que está no município, vai ofertar cursos técnicos com bolsa de R$ 1.320.

A nova unidade do Cetam é uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Eneva com o objetivo de atender, principalmente, a demanda da companhia que explora o gás natural em Silves por mão de obra especializada.

Wilson Lima anunciou, ainda, que serão ofertadas 90 vagas para cursos em tempo integral abertas ao público em geral pela internet, mas as aulas serão presenciais em Silves. As bolsas serão pagas pela Eneva e os alunos terão aulas intensivas nas unidades da empresa.

“Nós estamos dando preferência para as pessoas do município de Silves. E esse foi o nosso objetivo, para qualificar a mão de obra. Essa será a primeira unidade de tempo integral do Cetam. O aluno vai passar o dia todo na escola e vai receber uma bolsa para isso”, disse Wilson Lima.

Participaram do evento o vice-governador Tadeu de Souza; o prefeito de Silves, Paulino Grana; os secretários de Energia, Mineração e Gás (Semig) Roney Peixoto; de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique; do Instituto de Proteção Ambiental (Ipaam), Juliano Valente; da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam), Ricardo Lasmar; do Centro de educação Tecnológica, Fábio Albuquerque; presidente da Cigás, Heraldo Câmara; Lúcia Carla, da Unidade de Gestão Integrada (UGI); os deputados estaduais Mário César Filho, Sinésio Campos e Cabo Maciel; e o presidente da Eneva, Lino Cançado, além da vereadores de Silves.

As vagas são para três cursos técnicos de nível médio: Técnico em Gás e Energia; Técnico em Eletromecânica; e Técnico em Agropecuária. O edital será publicado nesta terça (26/03) em www.concursoscopec.com.br.

A nova Escola de Formação Técnica de Gás e Energia do Cetam tem previsão de entrega para junho deste ano, sendo uma obra realizada pela Eneva como contrapartida social na Escola Estadual Agobar Garcia. Segundo a empresa, 70% de mão de obra é local e os investimentos devem chegar a R$ 10 milhões.

Aluno do curso técnico em enfermagem do Cetam, Carlos Andrade está na expectativa para a inauguração do novo espaço e os novos cursos lançados no edital.

“Quando a Eneva implementou uma parceria com o governo, começaram a fazer a reforma da outra escola. A gente está na expectativa de mudar para lá. A gente sabe que terão bolsas e estamos de olho nisso. Com a abertura do edital é uma chance a mais”, comentou Carlos.

Gás Natural

Durante o início das obras do Complexo Azulão 950, o governador Wilson Lima destacou que o gás natural se tornou uma forte alternativa de desenvolvimento econômico no Amazonas a partir da quebra do monopólio do setor feita no seu governo em 2021, o que gerou competividade e tem atraído novos investimentos.

Somente com o Complexo Azulão 950, os investimentos estimados pela empresa são de R$ 5,8 bilhões. Além disso, no pico da obra previsto para meados de 2025, cerca de 5 mil empregos diretos serão gerados.

No local, funcionarão as usinas termelétricas Azulão I e II, utilizando combustível da Bacia do Amazonas, que em conjunto terão 950 MW de capacidade instalada, conectadas ao Subsistema Norte do Sistema Interligado Nacional.

A previsão é atender 3,7 milhões de residências em todo o país com o fornecimento de energia elétrica a partir do gás natural entre o fim de 2026 e o início de 2027.

