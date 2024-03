A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas divulgou nota nesta quinta-feira (28) alertando sobre um golpe que simula o aplicativo do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal.

De acordo com a secretaria, para ter acesso ao benefício não é necessário o pagamento de nenhuma taxa de inscrição e o acesso à conta dos estudantes deve ser realizado via cadastro no aplicativo oficial da Caixa Econômica e no site oficial da instituição de forma gratuita.

Os responsáveis e estudantes não devem compartilhar dados pessoais em sites não oficiais. As informações sobre o programa devem ser acompanhadas por meio dos canais oficiais do Ministério da Educação e da própria secretaria estadual.

Caso algum beneficiário do Programa Pé-de-Meia venha a ser lesado deve registrar de forma presencial o Boletim de Ocorrência em qualquer delegacia ou de forma on-line.

As denúncias serão encaminhadas a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC).

Programa Pé-de-Meia

Cerca de 105 mil alunos do Amazonas matriculados na rede pública estadual de ensino serão beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, do governo federal, que é um incentivo financeiro-educacional, na modalidade poupança, com o objetivo de incentivar a permanência e a conclusão escolar dos estudantes.

Nesta quarta-feira (27), o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), assinaram o termo de cooperação para disponibilizar o benefício, durante uma cerimônia realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques.

De acordo com o Ministério da Educação, até o momento, 74.577 estudantes já se inscreveram no Amazonas. Mas a previsão é de que cerca de 105 mil alunos amazonenses, número de estudantes matriculados, recebam os benefícios.