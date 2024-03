O técnico Cuca foi anunciado como o novo comandante do Athletico-PR nesta segunda-feira (4). Ele assinou contrato de um ano com o clube rubro-negro, chega para assumir o cargo após a demissão do colombiano Juan Carlos Osorio. Esta será a primeira oportunidade de Cuca no comando de uma equipe desde que o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou uma sentença de 1989, que havia o condenado por um incidente ocorrido dois anos antes, quando ainda era jogador do Grêmio, durante uma excursão do clube ao país europeu. Cuca foi acusado de manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. Após sua saída do Corinthians em abril de 2023, o treinador contratou advogados para reabrir o processo na Suíça. Embora tenha enfrentado resistência por parte da torcida, o presidente do Timão na época, Duílio Monteiro Alves, apoiou a contratação. No entanto, sua passagem pelo clube durou apenas seis dias, com o técnico renunciando ao cargo sob pressão da torcida — principalmente nas redes sociais — e alegando questões familiares.

Cuca recebeu propostas de trabalho no ano anterior, mas optou por não retornar ao futebol enquanto se dedicava a provar sua inocência. Agora, com o encerramento do caso, qualquer clube que o contratar estará seguro juridicamente de que não há condenação em seu histórico. No entanto, terá que lidar com as questões morais e a opinião pública, como é o caso do Athletico-PR, cujo presidente Mauro Celso Petraglia já havia manifestado o desejo de contar com Cuca como treinador. Aos 60 anos, o paranaense coleciona passagens por grandes clubes brasileiros. Ele conquistou títulos importantes, incluindo a inédita Libertadores com o Atlético-MG, em 2013, e a tríplice coroa em 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual). Também foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016, além de ter conquistado títulos estaduais com Flamengo e Cruzeiro.

O caso Cuca

O caso que envolve Cuca remonta a 1987, quando ele e outros jogadores do Grêmio foram detidos na Suíça sob a acusação de manterem relações sexuais com uma garota de 13 anos sem seu consentimento. O incidente ocorreu durante uma excursão do clube gaúcho pela Europa, no hotel Metrópole, em Berna. De acordo com relatos da época, a garota teria entrado no quarto dos jogadores para pedir autógrafos e camisetas, mas posteriormente alegou ter sido abusada por eles. Cuca e outros três foram detidos por 30 dias e posteriormente condenados em 1989 à revelia (não participaram do julgamento). O treinador contestou a sentença e solicitou uma revisão do caso. Embora o Ministério Público tenha argumentado que não seria possível realizar um novo julgamento devido à prescrição do crime, a Justiça suíça acabou por anular a sentença em 2023. A vítima faleceu em 2002, e os herdeiros não manifestaram interesse em continuar o processo. Com isso, o caso foi encerrado, embora não tenha sido emitido um novo veredicto sobre a inocência de Cuca.

Confira o anúncio do Athletico-PR

Cuca é o nosso novo técnico para a sequência da temporada 2024. O treinador inicia os trabalhos no CAT Caju nesta terça-feira, data de reapresentação do elenco rubro-negro. Os auxiliares técnicos Cuquinha e Daniel Cerqueira também vão compor a nova comissão técnica athleticana,… pic.twitter.com/tneBepsBzZ — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 4, 2024

