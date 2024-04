O técnico Nicolás Larcamón foi demitido pelo Cruzeiro após a derrota na final do Campeonato Mineiro para o Atlético. Com apenas 14 jogos no comando da equipe, o argentino não resistiu aos resultados insatisfatórios. Larcamón, de 39 anos, chegou ao time no final de 2023, vindo do mexicano Léon, onde conquistou a Copa dos Campeões da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). No Brasil, ele obteve 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com 21 gols marcados e 13 sofridos sob seu comando. A demissão do Nicolás marca uma reviravolta na equipe, que busca novos rumos sob o comando de um novo técnico.

Além do vice-campeonato mineiro, o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil e empatou na estreia da Copa Sul-Americana. Agora, o time se prepara para enfrentar o Alianza Petrolera, da Colômbia, pela segunda rodada da competição sul-americana, seguido pelo confronto contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Com desafios pela frente, o Cruzeiro terá que se reerguer e buscar melhores resultados nas competições que disputa.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA