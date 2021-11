Avalie o post

Os meninos são irmãos e estão desaparecidos desde o dia 29 de outubro

Manaus – Carlos Adriano Silva Bezerra, 11, e Josué Thiago Silva Bezerra, 9, estão desaparecidas desde o dia 29 de outubro. As crianças sumiram na saída de uma escola no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Crianças de 9 e 11 anos desaparecem na saída de escola em Manaus. (Foto: Divulgação – DEPCA)

Segundo a mãe das crianças, Adriane Ferreira da Silva, os irmãos sumiram no momento em que saiam da Escola Municipal Presidente Manuel Ferraz de Campos Sales, situada no bairro Tarumã, zona oeste.

A suspeita da família é de que um conhecido do pai das crianças, que pediu para morar um tempo na casa do casal, esteja envolvido com o desaparecimento.

“Possivelmente um conhecido do meu marido, que pediu para passar um tempo em casa, pegou meus filhos no colégio e não retornou mais”, explicou a mãe.

A mãe fez um apelo ao suspeito, de nome Anderson e apelido Scooby, que possivelmente levou as crianças, que devolva seus filhos.

“O apelo que faço é que ele devolva meu filho. Ele não é tio, não é parente, nem nada. Eu queria entender o motivo de ele está com meus filhos por aí”, disse a mãe das crianças.

A família registrou o desaparecimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A polícia divulgou a foto dos irmãos. Quem tiver informações sobre a localização das crianças pode entrar em contato pelos números: (92) 3655-0755; (92) 98833-2332 ou entrar em contato com a Depca no número (92) 3656-8575

Nesta terça-feira (9), a mãe das crianças compareceu a Depca, para prestar depoimento na especializada. Nenhum contato foi feito sobre informações da criança até o momento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte