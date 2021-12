Avalie o post

Nas imagens, é possível ouvir uma mulher que tenta alertar os vizinhos





Rio de Janeiro – Um vídeo que mostra uma criança pendurada em uma janela de um apartamento em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ganhou repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (8).

Criança ficou pendurada em janela REPRODUÇÃO/RECORD TV RIO

O caso aconteceu nesta terça (7), na rua Cinco de Julho, em Icaraí, zona sul do município. Nas imagens, é possível ouvir uma mulher que tenta alertar os vizinhos de que a criança está em perigo: “o filho da senhora está na janela”.

Ao final da gravação, é possível ver que um homem correndo aparece no cômodo e resgata o menino.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte