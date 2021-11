Avalie o post

Menino estava atravessando a rua quando soltou a mão do pai e foi atingido pelo carro

Manaus – Uma criança de 11 anos foi atropelado por um veículo na tarde desta segunda-feira (29). O acidente aconteceu em frente à uma escola municipal na Rua Ônix, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

Segundo informações da equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o menino estava indo para a escola, acompanhado do pai. Quando foi atravessar a rua, o menino soltou a mão do familiar e foi atingido pelo carro.

O motorista, que não teve a identidade revelada, prestou socorro à vítima. A criança foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e pronto-socorro Joãozinho.

A vítima estava consciente quando deu entrada no hospital. O motorista se comprometeu em ajudar no que for necessário para o tratamento da criança.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte