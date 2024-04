Criador de “O Menino Maluquinho”, o desenhista e escritor Ziraldo Alves Pinto, mais conhecido apenas como Ziraldo, faleceu neste sábado (06) aos 91 anos. Segundo informações da família, ele morreu dormindo, quando estava em casa, em um apartamento no bairro da Lagoa, na zona Sul do Rio de Janeiro.

O escritor estava com a saúde debilitada há algum tempo, desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2018.

Ziraldo era um artista multifacetado, sendo cartunista, jornalista, chargista, cronista, dramaturgo e pintor brasileiro. Se consolidou no mercado infantil e além de ser o “pai” do Menino Maluquinho, também teve sucesso com a Turma do Pererê.

Nascido em Caratinga (MG), fez faculdade de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, além de publicar diversos trabalhos em periódicos como Folha de Minas e Jornal do Brasil. Ele escreveu mais de 200 livros durante a carreira.

O escritor também foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal “O Pasquim”, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.