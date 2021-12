Avalie o post

O empresário Américo Esteves popularizou a bolacha de água e sal, parte da cultura amazônida

Manaus – O empresário Américo Rodrigues Esteves, 97, um dos fabricantes da Bolacha de Motor, morreu nesta terça-feira (30), em Manaus. O português era proprietário da Fábrica Modelo que produz o produto alimentício.

A bolacha de água e sal, conhecida como Bolacha de motor, recebeu este apelido por ser muito consumida durante as longas viagens de barco pelos rios amazônicos.

O empresário era tio-avô do vereador Marcelo Serafim. O vereador prestou homenagem em suas redes sociais.

“Quem nunca comeu a famosa bolacha de motor da MODELO, que durante décadas foi o alimento dos amazonenses que cruzavam os rios da Amazônia? Nela estava o suor e espírito empreendedor desses portugueses que deixaram o pequeno vilarejo de Angeja, em Aveiro, Portugal na primeira metade do século passado e construíram uma vida de sucesso e exemplos em nossa cidade”, diz a publicação.

A post shared by Marcelo Serafim (@marceloserafimpsb)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

