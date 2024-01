Os casos de Covid-19 no Amazonas cresceram, entre 31 de dezembro do ano passado e 20 de janeiro deste ano. No período, são 1.228 casos confirmados pela FSV-AM (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas). Nos últimos três meses, a contar de 22 de outubro de 2023, foram 1.632 casos. A última morte por Covid-19 no estado ocorreu em agosto do ano passado.

Desde outubro do ano passado que o número de infectados na semana de acompanhamento era sempre abaixo de 100. A FVS-AM divulga boletins epidemiológicos sobre a Covid-19 semanalmente. Os três boletins mais recentes indicam aumento considerável dos casos.

Na semana de 24 a 30 de dezembro do ano passado foram 60 confirmações. Na semana seguinte (de 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024), o número saltou para 218 casos. A semana entre 7 e 13 de janeiro registrou outra alta significativa, com mais 438 novos casos.

O mais recente, de quarta-feira (24) indica o maior número de pacientes nos últimos três meses, 572, com 346 ocorrências na capital, Manaus, e 225 nos municípios do interior.

Seis pacientes estão internados em leitos clínicos no Amazonas, em tratamento da Covid-19. Em Manaus são quatro pessoas; no interior, duas. Dos internados, três têm esquema vacinal completo, dois com esquema incompleto (falta de doses sequenciais ou de reforço) e um sem ter vacinado.

Conforme dados parciais do Programa Nacional de Imunizações, 9.800.508 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (24), das quais 3.458.265 de primeira dose, 2.980.640 de segunda dose, 928.301 de terceira dose, 64.120 com dose única, 1.449.975 de 1ª dose de reforço, 327.587 de 2ª dose de reforço, 14.384 de 3ª dose de reforço, 25.279 de dose adicional para os imunossuprimidos e 551.957 doses de vacina bivalente.

Confira a evolução dos casos, conforme os boletins semanais entre 22 de outubro de 2023 e 24 de janeiro:

Boletim divulgado em 01/11/2023

Período de acompanhamento entre 22 e 28 de outubro

Novos casos confirmados: 11 (onze)

Boletim divulgado em 08/11/2023

Período de acompanhamento entre 29 de outubro e 4 de novembro

Novos casosconfirmados: 9 (nove)

Boletim divulgado em 15/11/2023

Período de acompanhamento entre 5 e 11 de novembro

Novos casos confirmados: 75 (setenta e cinco)

Boletim divulgado em 22/11/2023

Período de acompanhamento entre 12 e 18 de novembro

Novos casos confirmados: 31 (trinta e um)

Boletim divulgado em 29/11/2023

Período de acompanhamento entre 19 e 25 de novembro

Novos casos confirmados: 39 (trinta e nove)

Boletim divulgado em 06/12/2023

Período de acompanhamento entre 26 de novembro e 2 de dezembro

Novos casos confirmados: 83 (oitenta e três)

Boletim divulgado em 13/12/2023

Período de acompanhamento entre 3 e 9 de dezembro

Novos casos confirmados: 22 (vinte e dois)

Boletim divulgado em 20/12/2023

Período de acompanhamento entre 10 e 16 de dezembro

Novos casos confirmados: 24 (vinte e quatro)

Boletim divulgado em 27/12/2023

Período de acompanhamento entre 17 e 23 de dezembro

Novos casos confirmados: 50 (cinquenta)

Boletim divulgado em 03/01/2024

Período de acompanhamento entre 24 e 30 de dezembro

Novos casos confirmados: 60 (sessenta)

Boletim divulgado em 10/01/2024

Período de acompanhamento entre 31 de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024

Novos casos confirmados: 218 (duzentos e dezoito)

Boletim divulgado em 17/01/2024

Período de acompanhamento entre 7 a 13 de janeiro

Novos casos confirmados: 438 (quatrocentos e trinta e oito)

Boletim divulgado em 24/01/2024

Período de acompanhamento entre 14 e 20 de janeiro

Novos casos confirmados: 572 (quinhentos e setenta e dois)

