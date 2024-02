Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu a prisão de Valdemar Costa Neto de flagrante para preventiva nesta sexta-feira (9). As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

A defesa do presidente do PL entrou em seguida também com um pedido de liberdade. Diante disso, o magistrado abriu prazo de 24 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o caso.

Valdemar Costa Neto foi alvo de mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal, que foi realizada na última quinta-feira (8).

Os policiais encontraram em sua residência um revólver com o registro vencido e uma pepita de ouro de 39 gramas, que não tinha origem declarada. Com isso, ele acabou sendo preso em flagrante por posse ilegal de arma e usurpação de bens da União.

