O Centro de Ensino Literatus acaba de abrir as inscrições para a nona edição da Corrida da Água, que acontecerá em 24 de março, às 5h55, e pretende reunir cerca de dois mil atletas amadores e profissionais.

Os interessados em participar têm entre os dias 5 de janeiro e 18 de março para efetuar a inscrição no site www.ticketsports.com.br/, no valor de R$ 110.

A edição traz como tema “Uso Consciente, tem que estar na Mente”. A presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, afirma que a intenção é chamar a atenção da população local sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, principalmente neste momento em que o Rio Negro volta a subir, após seca histórica que impactou a economia, o ecossistema e a vida dos amazonenses.

“A água é um recurso limitado e com demanda crescente, por isso é fundamental nos conscientizarmos que as mudanças climáticas podem afetar a disponibilidade desse recurso tão importante para a segurança alimentar, a saúde da população, a vida dos animais, e o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”, destacou Elaine.

Por isso, tradicionalmente, a Corrida da Água é realizada em março, mês que se comemora o Dia Mundial da Água (22 de março). O evento também é uma maneira de incentivar a prática de esportes para uma vida mais saudável, além de celebrar os 33 anos de atuação do Centro de Ensino Literatus.

O evento será disputado nas distâncias de 5km e 10km. As regras da competição são as mesmas normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt. Assim como na edição passada, a disputa acontecerá na avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres).

Os atletas estarão divididos nas categorias masculino e feminino: geral, acima de 60 anos, cadeirante e deficiente visual. Cada participante terá direito a um kit da prova, composto por uma sacola, camiseta oficial, um copo com fita personalizada com a marca da corrida, número de peito, além de brindes e materiais de patrocinadores e apoiadores do evento.

Uma mega estrutura será montada, com serviço de ambulância para atendimento emergencial, guarda-volumes, banheiros químicos e postos de hidratação com água mineral na largada e chegada, e a cada 2km de percurso na corrida, tudo para oferecer maior conforto e segurança aos participantes.

A retirada dos kits dos atletas está marcada para os dias 22 de março, das 14h às 20h, e 23, das 10h às 14h, na unidade do Literatus localizada na Avenida Paraíba, 965, no bairro Adrianópolis, em frente ao Fórum de Justiça Henoch Reis.

Caso haja alteração do local de entrega dos kits, os participantes serão informados com antecedência pela organização da prova.

Os kits somente serão retirados pelo atleta mediante a apresentação de um documento oficial de identidade com foto, e do comprovante de inscrição enviado pela plataforma Ticket Sports para o e-mail do atleta. Estes comprovantes serão retidos na entrega do kit.

O participante irá retirar o chip da competição no dia e local da prova, a partir das 5h, somente com o número de peito e com o ticket de chip. O uso do chip é obrigatório.

O primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria serão premiados com troféus. E, todos os corredores que concluírem a prova ganharão medalha de participação. O resultado da Corrida da Água 2024 será publicado no site www.endurencemanaus.com.br.

