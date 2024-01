A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, por meio do Departamento de Polícia Técnico-Científica, identificou como sendo de Julieta Inés Hernández Martínez o corpo encontrado na noite desta sexta-feira em uma área de mata, no município de Presidente Figueiredo.

A identificação foi realizada por meio do procedimento de necropapiloscopia, realizado pelo Instituto de Identificação do Aderson Conceição de Melo (IIACM) com apoio da equipe técnica do Instituto Médico Legal do Amazonas (IML).

O corpo da artista e seus pertences foram encontrados na noite de sexta-feira (5), nas proximidades de um refúgio onde a artista estava hospedada. Duas pessoas foram presas por envolvimento no crime.

A cicloviajante e artista tentava cruzar o país viajando de bicicleta, ela planejava seguir para Rorainópolis (RR) quando sumiu. O último contato foi realizado no dia 23 de dezembro. Ela informou que estava no município de Presidente Figueiredo.

Os amigos da artista chegaram a mobilizar uma campanha e arrecadar recursos para buscas independentes.

Uma coletiva de imprensa será realizada nesta segunda-feira (8), para tratar sobre o assunto.

Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/policia/corpo-encontrado-no-am-e-de-artista-venezuelana-desaparecida-diz-a-policia/