Na área externa do supermercado há câmeras de fiscalização e segurança, o que pode facilitar o trabalho da polícia

Manaus – Homem conhecido como ‘Emílio’, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30), na frente de um supermercado localizado na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. De acordo com informações, uma mulher saiu do supermercado e chamou pelo homem, ao chegar perto dele, percebeu as marcas de sangue em volta do corpo e acionou a polícia.

A polícia afirma que o o homem possivelmente possa ter sido morto com pedras que estão em volta do corpo da vítima. Na área externa do supermercado há câmeras de fiscalização e segurança, o que pode facilitar o trabalho de investigação da polícia e ajudar a reconhecer o autor do crime. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.

A polícia já está no local para realizar os procedimentos. O Instituto Médico Legal (IML) está no local para remover o corpo da vítima.

