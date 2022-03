Avalie o post

O corpo foi encontrado pelos moradores da comunidade por volta das 4h

Manaus – O corpo de um homem, identificado apenas como Willian, foi encontrado na manhã deste domingo (20), às margens de um igarapé, que fica na Comunidade Boto Rosa, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

O corpo foi encontrado pelos moradores (Foto: Rabesh Mayan/GDC)

Segundo informações, o corpo foi encontrado pelos moradores que passavam próximo ao local por volta das 4h. O corpo apresentava sinais de tortura. A polícia acredita que o corpo veio de um igarapé que passa embaixo do 13º Distrito Integrado de Polícia (Dip).

O corpo foi retirado pelos bombeiros (Foto: Rabesh Mayan/GDC)

A 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência. O corpo foi removido do igarapé pelo Corpo de Bombeiros e a área foi isolada para que a perícia possa examinar o corpo. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e deve remover do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), agora deve investigar o caso.

