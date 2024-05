Em celebração ao Dia das Mães, que acontece neste domingo (12), o Corpo de Dança do Amazonas preparou uma apresentação especial para todas as mamães. Sob o título “De Mãe para Mãe”, a homenagem aconteceu na sexta-feira (10), no Hall do Teatro Amazonas, onde as bailarinas e mães do Corpo de Dança do Amazonas realizaram uma emocionante apresentação.

O espetáculo iniciou-se às 16h e teve duração de 20 minutos. Durante a apresentação, as mães que estavam presentes no local puderam admirar e prestigiar as mensagens de amor e carinho transmitidas pelos movimentos das bailarinas.

Mario Nascimento, diretor do CDA, destacou a importância da celebração, especialmente para as mães artistas da companhia, ressaltando a dupla jornada enfrentada por elas ao conciliarem a maternidade com a profissão de bailarinas. Para Nascimento, ser mãe é um ato de heroísmo e resistência, merecendo reconhecimento diário.

“Eu acho que ser mãe, está além de ser uma palavra só, ser mãe é um ato divino para mim, é um ato de resistência também”, ressaltou o diretor.

Nathália Menezes, uma das mães que estavam a passeio pelo Teatro Amazonas, se juntou à apresentação e compartilhou sua experiência. “Eu tive uma experiência incrível, achei a dança superbacana, muito linda e fui pega de surpresa para dançar com as meninas”, disse. Nathália, que também é mãe, estava acompanhada da sua família e destacou o gesto de homenagem às mães como algo significativo e tocante.

Através da dança e das palavras, a homenagem prestada pelo Corpo de Dança do Amazonas, emocionou o público presente e ressoou como um tributo emocionante à maternidade e ao papel fundamental das mães na sociedade.

O post Corpo de Dança do Amazonas homenageia as mães no Teatro Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.