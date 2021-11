Avalie o post

Moradores do local que acompanharam a ocorrência, informaram que o homem não é morador das proximidades

Manaus – O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29), embaixo da ponte do bairro Educandos, zona sul de Manaus. Segundo informações, canoeiros avistaram o corpo boiando embaixo da ponte e trouxeram para as margens do rio, e logo em seguida foi acionado a equipe policial.

(Foto: George Dantas/GDC)

O corpo foi encontrado com os pés amarrados, marcas de perfuração no pescoço e sinais de agressão pelo corpo. Moradores do local que acompanharam a ocorrência, informaram que o homem não é morador das proximidades.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia, assim como o Instituto Médico Legal (IML) para remoção do corpo. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

Veja vídeo:

