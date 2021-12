Avalie o post

Moradores da região informaram à polícia que corpo é de cabeleireiro que morava no Novo Israel

Manaus – O corpo de um homem identificado apenas como Leonardo, foi encontrado carbonizado no fim da tarde desta segunda-feira (6). O corpo estava em um terreno baldio situado na Alameda José Reis, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

Segundo a polícia, foram os próprios moradores que encontraram o corpo enquanto passavam pelo local e acionaram a equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O homem foi reconhecido por pessoas próximas como um cabeleireiro chamado Leonardo que era morador do bairro Novo Israel, também zona norte da cidade. Ele estava desaparecido deste a última sexta-feira (3).

“Populares aqui informaram que nessa mesma noite, um veículo descia e subia aqui muitas vezes, mas eles não conseguiram identificar a placa, até porque também tem aquela situação de as pessoas ficarem com medo”, explicou o tenente Ronaldo Azevedo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte