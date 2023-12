O Internacional acabou com a festa de despedida de Fábio Santos, de 38 anos, neste sábado, 2, ao derrotar o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena. O colorado não entrou no clima festivo e não deu moleza para a equipe de Mano Menezes. A partida desta noite marcou a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro que encerra na quarta-feira, 6. Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 47 pontos na tabela e aguarda os resultados dos jogos de Bahia, Vasco e Santos para afastar matematicamente do risco de rebaixamento à Série B. Já o Internacional chegou aos 52 pontos e praticamente se garantiu na Copa Sul-Americana. No primeiro tempo, o Corinthians teve apenas uma chance, que partiu exatamente dos pés de Fábio Santos que pendurou as chuteiras neste sábado. O cruzamento com o sempre calibrado pé esquerdo passou pela área do Internacional sem que nenhum companheiro conseguisse finalizar para o gol. Mas quem abriu o placar foi o Internacional, com um gol de Maurício aos 35 minutos. O colorado foi para o intervalo com a vantagem. Na volta, insatisfeito com o desempenho da equipe, Mano Menezes fez duas mudanças para o segundo tempo. E deu resultado. O Corinthians melhorou e chegou ao empate antes dos 15 minutos. Matheus Araújo bateu a carteira de Renê, rolou para Gabriel Moscardo, que cruzou rasteiro para Romero empurrar para o gol. Na comemoração, o paraguaio foi reverenciar Fábio Santos. Mas o Internacional não aceitou o papel de coadjuvante. Em uma boa jogada de Mauricio e Bustos, Wanderson aproveitou sobra em uma disputa de Valencia com Gil e finalizou para fazer 2 a 1. Pouco depois do gol, aos 25 minutos, Fábio Santos deixou o campo para ser ovacionado pelos torcedores na Neo Química Arena.

