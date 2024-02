O Corinthians acertou nas últimas horas a contratação do técnico português António Oliveira, que vai assinar um contrato válido por uma temporada (até dezembro de 2024) – com renovação automática por mais uma temporada em caso de classificação à Copa Libertadores de 2025.

Para avançar em definitivo com o acordo, o Timão aceitou o pagamento da multa rescisória no Cuiabá, com quem o jovem treinador tem vínculo também até dezembro de 2024: R$ 1.1 milhão.

Ciente da investida alvinegra logo no começo da tarde desta terça-feira (6), o Dourado, inclusive, prontamente acionou alguns intermediários no mercado e começou a buscar um substituto.

Aos 41 anos, António está no futebol brasileiro desde 2020, inicialmente como auxiliar do Santos do compatriota Jesualdo Ferreira. Depois, rumou para o Athletico Paranaense, primeiramente também como auxiliar e depois como treinador principal.

Antes de assumir em 2022 o Cuiabá, onde fez uma campanha positiva na temporada passada, António Oliveira ainda comandou o Coritiba e teve uma rápida passagem pelo time B do Benfica, em 2021/22.

Rescisão de Mano Menezes

Acertado com António Oliveira, depois de ter desistido de Márcio Zanardi, do São Bernardo, o Corinthians vai trabalhar agora para resolver o quanto antes o desligamento oficial de Mano Menezes.

Para regularizar o novo técnico, a diretoria alvinegra precisa comprovar o pagamento da multa rescisória de Mano Menezes, avaliada em R$ 9 milhões. O auxiliar Thiago Kosloski estará à beira do gramado no clássico entre Corinthians e Santos, na Vila Belmiro.

