O Corinthians definiu os jogadores inscritos para a Copa Sul-Americana, com destaque para o retorno do lateral-esquerdo Bidu e a ausência do volante Gabriel Moscardo. O técnico António Oliveira registrou um total de 50 atletas para a competição. A equipe terá sua estreia na próxima terça-feira (2), contra o Racing-URU, em Montevidéu. A lista inclui seis goleiros, oito zagueiros, oito laterais, 15 meio-campistas e 13 atacantes, com nove reforços contratados para a temporada. Uma das novidades é a inclusão de Matheus Bidu, que estava ausente do Campeonato Paulista e foi reintegrado pelo treinador português. Por outro lado, Moscardo, vendido ao Paris Saint-Germain e emprestado ao Corinthians, não está na lista de inscritos. O elenco iniciou a preparação para a estreia no torneio continental com atividades no CT Joaquim Grava, incluindo treinos táticos e de posse de bola em espaços reduzidos.

