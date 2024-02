A contratação do técnico António Oliveira foi oficializada pelo Corinthians nesta sexta-feira, 9, após o Cuiabá ter liberado sua saída do clube com o pagamento de multa de cerca de R$ 1,1 milhão. O treinador assume o time com o desafio de reabilitá-lo no Campeonato Paulista, já que atualmente o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento. A comissão técnica que atuava com António no Cuiabá também integrará a equipe do alvinegro. O treinador de 41 anos assumiu o treino desta sexta-feira e fará sua estreia no próximo domingo, 11, em partida contra a Portuguesa pelo Paulistão. O português substitui Mano Menezes, que foi demitido do clube após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista.

António Oliveira, nascido em Lisboa, teve a maior parte de sua carreira como zagueiro em Portugal. Após se aposentar, ele se tornou auxiliar técnico e trabalhou em diversos países, como Eslovênia, Kuwait e Irã. No Brasil, Oliveira começou como auxiliar de Jesualdo Ferreira no Santos, em 2020. No mesmo ano, foi auxiliar no Athletico-PR e, posteriormente, teve sua primeira oportunidade como técnico. Ele também treinou o Benfica B e teve duas passagens pelo Cuiabá, onde teve sucesso em manter o time na Série A e levá-lo à Sul-Americana.

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA