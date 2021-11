4/5 - (4 votes)

A seleção de São Sebastião do Uatumã venceu a seleção anfitriã de Barcelos por 3 a 0. A partida foi disputada neste sábado (6), no estádio Valdir Pereira e Silva (Pereirão) em Barcelos pela Segunda Fase da 28ª Copa dos Rios de Seleções categoria Sub-23. Pelo Grupo 21.

O Evento esportivo é realização da Federação Amazonense de Futebol e apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Liga Esportiva Barcelense.

Confira o cenário e resultados dos últimos jogos:

JOGOS:

SEXTA-FEIRA ás 14h: Santa Isabel Rio Negro 1 X 4 São Sebastião do Uatumã

SEXTA-FEIRA às 16h: Barcelos 2 X 0 Iranduba

SÁBADO ás 14h: Iranduba 2 X 0 Santa Isabel do Rio Negro

SÁBADO ás 16h: São Sebastião do Uatumã 3 X 0 Barcelos

DOMINGO ás 14h: São Sebastião do Uatumã X Iranduba

DOMINGO ás 16h: Barcelos X Santa Isabel do Rio Negro

CONFIRA AS FOTOS: