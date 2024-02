Competição regional começa a fase de grupos neste sábado (3) e tem término previsto para o dia 9 de junho.

Após duas etapas eliminatórias, nas quais Botafogo-PB, ABC, Altos-PI e Juazeirense-BA se classificaram, começa neste sábado (3) a fase de grupos da Copa do Nordeste. São 16 participantes, divididos em dois grupos de oito. As finais estão marcadas para junho, nos dias 5 e 9.

O Ceará defende o título e terá como principais concorrentes Bahia, Vitória, Fortaleza e Sport. Turbinado pelo dinheiro do Grupo City, o Tricolor de Salvador fez contratações importantes para 2024, como o meia Everton Ribeiro, ex-Flamengo, e os volantes Caio Alexandre e Jean Lucas

Ceará e Sport remontaram seus elencos após fracassarem em 2023 na Série B e apostaram em estrangeiros. Os pernambucanos trouxeram o técnico argentino Mariano Soso e jogadores como o atacante Titi Ortiz, também da Argentina.

O Vozão foi até o Newell’s Old Boys, da Argentina, contratar o meia paraguaio Jorge Recalde, além dos uruguaios Facundo Castro e Facundo Barceló.

O Vitória, que volta à Série A em 2024, também reformulou o time com nomes interessantes como o atacante Alerrandro e o lateral Lucas Esteves. No Fortaleza, o clube trouxe de volta o atacante Moisés, que estava no Cruz Azul, do México, na negociação mais cara de sua história. Também comprou o goleiro Santos do Flamengo.

O post Copa do Nordeste 2024: candidatos ao título, contratações e onde assistir apareceu primeiro em Portal Você Online.