A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou nesta terça-feira, 30, no Rio de Janeiro, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que deve acontecer entre os dias 21 e 28 de fevereiro. As datas ainda vão ser confirmadas pela entidade. Nesta primeira etapa, que terá jogo único com mando do time em posição inferior no ranking, participam 80 equipes – outros 12 entram na competição a partir da terceira rodada, sendo eles: Ceará-CE, Vitória-BA, Goiás-GO, São Paulo-SP, Fluminense-RJ, Palmeiras-SP, Botafogo-RJ, Flamengo-RJ, Atlético-MG, Grêmio-RS, Red Bull Bragantino-SP e Athletico-PR. Na primeira leva de jogos, serão 40 confrontos e os dois vencedores de cada chave vão se enfrentar na segunda etapa. Os times visitantes têm vantagem do empate, mas na segunda fase, que também terá jogo único, as coisas já mudam, e a decisão será realizada nos pênaltis. Quando os outros 12 clubes entrarem na competição, haverá um novo sorteio para definição dos jogos.

Chave 1

Sousa-PB x Cruzeiro

Petrolina-PE x Cascavel-PR

Chave 2

Anápolis-GO x Tombense-MG

Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

Chave 3

Cianorte-PR x Corinthians

Olaria-RJ x São Bernardo-SP

Chave 4

Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA

Maranhão x Ferroviário-CE

Chave 5

Fluminense-PI x Fortaleza

Manauara-AM x Retrô-PE

Chave 6

Porto Velho-RO x Remo

River-PI x Ypiranga-RS

Chave 7

Real Noroeste-ES x Cuiabá

Audax Rio-RJ x Portuguesa-RJ

Chave 8

Treze-PB x ABC-RN

Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

Chave 9

Maringá-PR x América-MG

Independente-AP x Amazonas

Chave 10

Operário-MS x Operário-PR

Vila Nova-MG x Aparecidense-GO

Chave 11

Moto Club-MA x Bahia

Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS

Chave 12

Trem-AP x Sport

Murici-AL x Confiança-SE

Chave 13

Marcílio Dias-SC x Vasco

Água Santa-SP x Jacuipense-BA

Chave 14

São Luiz-RS x Ituano

Costa Rica-MS x América-RN

Chave 15

União-MT x Atlético-GO

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

Chave 16

Rio Branco-AC x CRB

Athletic-MG x Volta Redonda-RJ

Chave 17

Águia de Marabá-PA x Coritiba

Capital-TO x Tocantinópolis-TO

Chave 18

Operário VG-MT x Criciúma

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Chave 19

ASA-AL x Internacional

Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ

Chave 20

Iguatu-CE x Juventude

Ji Paraná-RO x Paysandu

Qual o valor da Copa do Brasil em 2024?

A CBF manteve os mesmos valores de 2023 para a premiação deste ano e também das fases. Com isso, o campeão levará para casa R$ 70 milhões, enquanto o vice fica com R$ 30 milhões. Os semifinalistas, por sua vez, arrecadam R$ 9 milhões. Confira as premiações para cada clube que passar de fase:

Quartas de final: R$ 4,3 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões;

Terceira fase: R$ 2,1 milhões;

Segunda fase: times da Série A: R$ 1,7 milhão; Série B: R$ 1,4 milhão (Série B); Outros clubes: R$ 900 mil;

Primeira fase: times da Série A: R$ 1,4 milhão; Série B: R$ 1,25 milhão (Série B); Outros clubes: R$ 750 mil.