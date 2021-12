Avalie o post

O trecho foi suspenso em março de 2020 em razão da pandemia

Manaus – A Copa Airlines retomou o voo Manaus-Panamá. O trecho, que era realizado pela Copa Airlines, desde 2006, foi suspenso durante a pandemia, em março de 2020, e retornou à operação neste mês de dezembro. O retorno do trecho deve impulsionar o turismo, levando em consideração que o Panamá possui várias conexões com cidades turísticas dos Estados Unidos.

(Foto Janailton Falcão / Amazonastur)

O trecho Manaus-Panamá está sendo realizado três vezes por semana em uma aeronave modelo B 737-800, com capacidade para 144 passageiros na classe econômica e 16 na classe executiva. Saindo de Manaus, o voo ocorre às segundas, quartas e sextas, com saída às 3h50 da madrugada. Com saída do Panamá, o trecho ocorre aos domingos, terças e quintas, às 2h50, também da madrugada. O voo tem duração de 3 horas e 52 minutos.

A Copa Airlines atua em todo continente americano com mais de 65 destinos. A líder regional de mercado e marketing da empresa, Valéria Padilha, destacou que o retorno do voo é positivo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte