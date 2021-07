4.5 / 5 ( 8 votos )

Em Pari-Cachoeira no município de São Gabriel da Cachoeira, o povo enfurecido pedem a saída do coordenador do DSEI Ernani e do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) Jovanio Vilagelin.

De acordo com as lideranças indígenas, nesta Terça-feira (06), em reunião no Distrito de Pari Cachoeira, os mesmos foram tentar justificar a exoneração da enfermeira e o descaso com o povo indígena do alto Rio Negro e foram recebidos com vaias e mais protestos.

"As comunidades do Rio Tiquié estão cansados de tanto descaso na saúde indígena e nos maus tratos aos parentes. Não queremos mais essa falta de atenção, o DSEI recebe muitos recursos e o CONDISI não faz o seu papel de cobrar as melhorias, só sabem fazer politicagem, Fora Ernani, fora CONDISI e Nildo da Foirn", disparou a liderança da aldeia.

O clima ainda anda tenso desde o ultimo sábado (3), onde centenas de indígenas se reuniram pelas ruas do Distrito para protestar, segundo eles, pela péssimas condições de atendimento a saúde oferecido ao povo indígenas, e a favor da permanência d Enf. Ellen e a NÃO nomeação do Sr. Cláudio Pontes a ocupar o cargo de chefia do Dsei/Arn.

A situação está tensa na região da calha do Tiquié. Assista ao vídeo!